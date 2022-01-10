***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,3
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,29
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
442855,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,47
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,5
- Kurucu (%)
% 48,47
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 40,03
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,39
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,3
d) Diğer Giderler (%)
% 3,81
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991984
BIST
16:532.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 35,39
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:5313,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0578
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:5315,6857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0396
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:53800,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,71
|Açılış
|: 800,02
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:53
|INTEM
|118,80
|34.101.520
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|128.834.358
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.282.712
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,05
|247.374.761
|% -9,02
|
|LIDFA
|4,37
|58.133.151
|% -8,19
|
|SANEL
|6,48
|7.365.007
|% -4,71
|
|RALYH
|11,62
|27.792.033
|% -4,28
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,82
|3.444.499.427
|% 7,54
|
|GARAN
|11,84
|2.244.259.480
|% 0,77
|
|EREGL
|31,02
|1.725.626.841
|% 1,31
|
|KRDMD
|11,82
|1.683.250.604
|% 1,90
|
|SISE
|15,25
|1.652.524.959
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,75
|1.185.674.796
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,41
|666.007.134
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|2.244.259.480
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,82
|1.683.250.604
|% 1,90
|
|THYAO
|26,82
|3.444.499.427
|% 7,54
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8531
|13,8642
|% 0,42
|
|Euro
|15,6448
|15,6857
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,7512
|18,8452
|% 0,20
|
|Frank
|14,9376
|15,0276
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6848
|3,7032
|% 0,49
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,80
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,92
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|-2,00
|
|Tam
|5.294
|5.428
|-4,41
|
|Yarım
|2.559
|2.626
|-2,14
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|