***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,93
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
33692,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,04
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 68,07
- Kurucu (%)
% 45,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 23,04
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,03
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,63
d) Diğer Giderler (%)
% 27,26
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992034
BIST
17:302.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,92
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3013,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0708
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3015,6798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0455
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:30798,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,55
|Açılış
|: 798,86
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:30
|YAPRK
|33,00
|18.784.175
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.106.426
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.399.687
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.613.683
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.404.252
|% -9,87
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.951.609
|% -4,08
|
|THYAO
|26,96
|3.622.087.926
|% 8,10
|
|GARAN
|11,82
|2.386.486.167
|% 0,60
|
|EREGL
|30,98
|1.812.428.308
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,80
|1.795.005.268
|% 1,72
|
|SISE
|15,13
|1.753.683.336
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,72
|1.292.004.280
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,43
|703.681.438
|% 3,85
|
|GARAN
|11,82
|2.386.486.167
|% 0,60
|
|KRDMD
|11,80
|1.795.005.268
|% 1,72
|
|THYAO
|26,96
|3.622.087.926
|% 8,10
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8659
|13,8772
|% 0,51
|
|Euro
|15,6632
|15,6798
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7170
|18,8109
|% 0,02
|
|Frank
|14,9056
|14,9954
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6817
|3,7002
|% 0,41
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-0,65
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,55
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|0,02
|