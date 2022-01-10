***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,18
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
899924,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 49,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,18
- Kurucu (%)
% 49,95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 41,24
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,75
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,77
d) Diğer Giderler (%)
% 2,3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992043
BIST
17:312.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,28
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3113,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0708
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3115,6798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0455
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:31798,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,55
|Açılış
|: 798,86
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:31
|YAPRK
|33,00
|18.839.483
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.404.260
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.626.373
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.553.226
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,29
|65.504.227
|% -9,87
|
|ELITE
|18,04
|254.809.306
|% -9,07
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.951.609
|% -4,08
|
|THYAO
|27,08
|3.714.234.347
|% 8,58
|
|GARAN
|11,82
|2.386.992.976
|% 0,60
|
|EREGL
|30,94
|1.817.146.179
|% 1,05
|
|KRDMD
|11,81
|1.797.887.389
|% 1,81
|
|SISE
|15,13
|1.762.993.577
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,72
|1.293.468.374
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,43
|704.189.855
|% 3,85
|
|GARAN
|11,82
|2.386.992.976
|% 0,60
|
|KRDMD
|11,81
|1.797.887.389
|% 1,81
|
|THYAO
|27,08
|3.714.234.347
|% 8,58
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8659
|13,8772
|% 0,51
|
|Euro
|15,6632
|15,6798
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7133
|18,8072
|% -0,00
|
|Frank
|14,9052
|14,9950
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6818
|3,7003
|% 0,41
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,00
|
|Altın Gr.
|798
|799
|1,24
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,52
|81,52
|-0,23
|