***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:23
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,44
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,44
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
596251,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,11
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,41
- Kurucu (%)
% 48,11
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,3
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,45
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,61
d) Diğer Giderler (%)
% 3,53
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992065
BIST
17:312.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,28
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3113,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0708
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3115,6798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0455
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:31798,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,55
|Açılış
|: 798,86
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:31
|MTRKS
|22,46
|63.613.683
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.553.226
|% 9,97
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ATATP
|69,35
|49.157.511
|% 9,30
|
|LIDFA
|4,29
|65.404.252
|% -9,87
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.951.609
|% -4,08
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|PGSUS
|107,80
|243.672.103
|% 6,73
|
|BASGZ
|13,53
|168.385.359
|% 1,20
|
|PSGYO
|16,00
|140.544.150
|% 2,83
|
|ODAS
|1,40
|140.218.426
|% 0,72
|
|ODAS
|1,40
|140.218.426
|% 0,72
|
|HLGYO
|2,47
|56.325.341
|% 3,78
|
|PEKGY
|0,96
|21.957.765
|% 2,13
|
|TURSG
|5,31
|77.676.010
|% 3,11
|
|LIDFA
|4,29
|65.404.252
|% -9,87
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8659
|13,8772
|% 0,51
|
|Euro
|15,6632
|15,6798
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7170
|18,8109
|% 0,02
|
|Frank
|3,6817
|3,7002
|% 0,41
|
|Riyal
|798,4710
|798,5830
|% 0,16
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,34
|
|Altın Gr.
|798
|799
|1,31
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|