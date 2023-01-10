***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2023 09:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,14
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,14
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3007204,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 47,69
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,2
- Kurucu (%)
% 47,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,51
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,29
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,98
d) Diğer Giderler (%)
% 2,53
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 4.DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099193
BIST
11:105.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -36,75
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:1018,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:1020,1834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:101.131,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.131,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:10
|EUHOL
|2,37
|47.554.684
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.596.270
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|23.804.845
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.433.675
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|472.725
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|189.271.976
|% -8,95
|
|POLTK
|1.970,90
|24.246.300
|% -8,12
|
|BFREN
|4.800,00
|64.191.225
|% -6,74
|
|THYAO
|137,30
|2.161.761.043
|% -0,79
|
|EREGL
|40,04
|1.904.892.232
|% 0,55
|
|KRDMD
|18,98
|1.897.500.815
|% 1,01
|
|ASELS
|59,55
|1.817.865.644
|% 0,76
|
|EKGYO
|8,89
|1.298.558.698
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,89
|1.298.558.698
|% 1,83
|
|KRDMD
|18,98
|1.897.500.815
|% 1,01
|
|KATMR
|2,34
|189.271.976
|% -8,95
|
|YKBNK
|10,14
|652.754.454
|% 0,20
|
|GSRAY
|8,22
|467.473.654
|% 9,89
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7784
|% 0,04
|
|Euro
|20,1741
|20,1834
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7634
|22,8775
|% -0,11
|
|Frank
|20,3232
|20,4456
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,10
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|1,39
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|0,89
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.647
|7.709
|1,00
|
|Yarım
|3.703
|3.771
|0,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|-0,63
|