***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
10.01.2024 14:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yeni Unvan
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
24/10/2023
Açıklamalar
Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237873
BIST
'
15:157.796
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 59,49
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.816
15:1529,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0471
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
15:1532,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1225
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
15:151.961,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.961,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:15
|EKOS
|52,80
|356.281.078
|% 10,00
|
|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.956
|% 9,98
|
|DOGUB
|16,79
|107.399.487
|% 9,95
|
|GARFA
|104,70
|131.187.525
|% 9,92
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,86
|264.555.585
|% -5,61
|
|BRKVY
|51,85
|15.710.461
|% -5,56
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|BAGFS
|28,48
|151.261.423
|% -5,07
|
|THYAO
|248,10
|6.723.745.063
|% 2,14
|
|EREGL
|44,82
|5.833.496.939
|% 4,48
|
|YKBNK
|22,38
|2.302.207.114
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,22
|2.265.727.399
|% 0,32
|
|AKBNK
|39,90
|1.941.837.231
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,12
|1.181.904.245
|% -0,12
|
|EREGL
|44,82
|5.833.496.939
|% 4,48
|
|HALKB
|13,27
|1.557.002.290
|% -3,77
|
|YKBNK
|22,38
|2.302.207.114
|% -0,18
|
|TSPOR
|2,86
|264.555.585
|% -5,61
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9654
|29,9728
|% 0,16
|
|Euro
|32,8421
|32,8507
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,0275
|38,2182
|% 0,32
|
|Frank
|35,0263
|35,2373
|% 0,17
|
|Riyal
|7,9673
|8,0073
|% 0,15
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|931,30
|933,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,49
|998,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,77
|77,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,98
|2.035,28
|% 0,66
|