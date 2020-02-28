***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2020 10:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Raporlar Sorumluluk Beyanı 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822582
BIST
13:00104.968
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -5.450,78
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:006,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0554
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2572
En Düşük
6,1998
13:006,9104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0887
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:00327,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,05
|Açılış
|: 327,27
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,75
|18.359.669
|% 10,95
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|HUBVC
|24,60
|11.801.852
|% 6,34
|
|OYLUM
|3,00
|5.616.604
|% 5,63
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,48
|21.862.657
|% -13,45
|
|YESIL
|11,10
|3.599.098
|% -12,46
|
|BUCIM
|3,37
|931.159
|% -12,24
|
|DMSAS
|3,60
|4.004.838
|% -11,33
|
|THYAO
|11,34
|687.190.012
|% -6,67
|
|ASELS
|26,96
|528.819.876
|% -3,65
|
|GARAN
|9,43
|175.324.329
|% -7,46
|
|PETKM
|3,57
|132.100.244
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,29
|130.485.696
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|120.146.706
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,20
|102.485.120
|% -6,98
|
|THYAO
|11,34
|687.190.012
|% -6,67
|
|ODAS
|1,89
|113.434.238
|% -7,35
|
|YKBNK
|2,29
|130.485.696
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0492
|8,0896
|% 0,99
|
|Frank
|6,4623
|6,5013
|% 1,42
|
|Riyal
|1,6623
|1,6707
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.628
|-9,35
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.161
|2.215
|-4,26
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,06
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,03
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,25
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,83
|49,83
|-1,90
|