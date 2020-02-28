***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2020 10:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Raporlar Sorumluluk Beyanı 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822585
BIST
13:12105.290
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -5.128,15
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:126,2303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:126,8732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0515
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:12326,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,65
|Açılış
|: 326,87
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,78
|11.957.701
|% 11,44
|
|OYAYO
|3,76
|18.548.149
|% 11,24
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|OYLUM
|2,99
|5.644.085
|% 5,28
|
|AVGYO
|1,48
|22.093.973
|% -13,45
|
|DMSAS
|3,56
|4.166.754
|% -12,32
|
|YESIL
|11,14
|3.659.913
|% -12,15
|
|BUCIM
|3,38
|941.902
|% -11,98
|
|GLBMD
|2,03
|953.113
|% -11,35
|
|THYAO
|11,41
|692.988.554
|% -6,09
|
|ASELS
|27,10
|539.666.472
|% -3,15
|
|GARAN
|9,47
|177.639.375
|% -7,07
|
|PETKM
|3,57
|132.377.870
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,29
|131.662.469
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,36
|120.364.224
|% -7,48
|
|IHLGM
|1,20
|102.713.987
|% -6,98
|
|THYAO
|11,41
|692.988.554
|% -6,09
|
|ODAS
|1,91
|115.527.919
|% -6,37
|
|YKBNK
|2,29
|131.662.469
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0407
|8,0811
|% 0,88
|
|Frank
|6,4612
|6,5001
|% 1,40
|
|Riyal
|1,6621
|1,6705
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-11,84
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,87
|49,87
|-1,86
|