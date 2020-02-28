EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,78
|10.017.190
|% 15,76
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|OYAYO
|3,77
|15.379.201
|% 11,54
|AKSEN
|3,78
|8.731.157
|% 7,69
|OYLUM
|3,04
|4.748.558
|% 7,04
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,0250
|8,0653
|% 0,68
|Frank
|6,4650
|6,5040
|% 1,46
|Riyal
|1,6600
|1,6683
|% 0,74
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-3,93
|Altın Gr.
|328
|328
|2,11
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|Tam
|2.167
|2.221
|1,74
|Yarım
|1.047
|1.074
|0,85
|Çeyrek
|525
|537
|0,42
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|-0,45
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|-0,06
|B. Petrol
|50,33
|50,33
|-1,40
Seans Raporu
- 12:19GOLTS Yüzde -8.53 oranında düşüşle 13.61 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 986 adet işlem
- 12:18KRTEK Yüzde -9.19 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 576 adet işlem
- 12:17EUKYO Yüzde -7.64 oranında düşüşle 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 284, 187 adet işlem
- 12:16XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4624, 49 kaybederek (% -4.43 ) 99, 709
- 12:16 Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALYAG, ARTI, MMCAS, BALAT, METAL, ISBIR, ROYAL, KSTUR, UZERB, MEMSA