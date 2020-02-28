***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2020 10:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Raporlar Sorumluluk Beyanı 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822559
BIST
14:06106.162
En Yüksek
|Değişim
|: -3,86%
|| -4.256,81
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.229
En Düşük
99.332
14:066,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,2120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:066,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0380
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:06325,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,34
|Açılış
|: 325,89
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,20
|12.684.020
|% 13,26
|
|OYAYO
|3,76
|21.033.487
|% 11,24
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,84
|19.211.861
|% 9,40
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,50
|27.711.939
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,41
|1.118.870
|% -11,20
|
|PKENT
|175,00
|141.701
|% -10,81
|
|YESIL
|11,39
|4.301.744
|% -10,17
|
|ULAS
|1,95
|764.629
|% -10,14
|
|THYAO
|11,48
|838.830.745
|% -5,51
|
|ASELS
|27,52
|671.184.342
|% -1,64
|
|GARAN
|9,52
|260.725.727
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,31
|169.779.067
|% -5,71
|
|ODAS
|1,94
|153.462.285
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|132.404.408
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|114.019.557
|% -5,43
|
|ODAS
|1,94
|153.462.285
|% -4,90
|
|THYAO
|11,48
|838.830.745
|% -5,51
|
|YKBNK
|2,31
|169.779.067
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9833
|8,0234
|% 0,16
|
|Frank
|6,4223
|6,4610
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6513
|1,6596
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|-6,61
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|-1,47
|