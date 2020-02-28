***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2020 10:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Raporlar Sorumluluk Beyanı 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822562
BIST
14:25106.832
En Yüksek
|Değişim
|: -3,25%
|| -3.585,98
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.848
En Düşük
99.332
14:256,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:256,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:25325,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,53
|Açılış
|: 325,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,50
|12.969.935
|% 14,55
|
|OYAYO
|3,75
|21.783.380
|% 10,95
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,82
|20.835.366
|% 8,83
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,50
|31.344.094
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,41
|1.153.489
|% -11,20
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,62
|890.497.607
|% -4,36
|
|ASELS
|27,72
|708.399.278
|% -0,93
|
|GARAN
|9,61
|291.457.788
|% -5,69
|
|YKBNK
|2,33
|180.497.166
|% -4,90
|
|ODAS
|1,96
|171.209.468
|% -3,92
|
|EKGYO
|1,39
|139.322.574
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,23
|115.976.722
|% -4,65
|
|ODAS
|1,96
|171.209.468
|% -3,92
|
|THYAO
|11,62
|890.497.607
|% -4,36
|
|YKBNK
|2,33
|180.497.166
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9820
|8,0220
|% 0,14
|
|Frank
|6,4158
|6,4545
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6506
|1,6589
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,40
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-13,78
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,66
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|