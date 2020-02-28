***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2020 10:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Raporlar Sorumluluk Beyanı 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822572
BIST
14:02105.951
En Yüksek
|Değişim
|: -4,05%
|| -4.467,55
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.229
En Düşük
99.332
14:026,2164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:026,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:02325,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,42
|Açılış
|: 325,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,30
|12.597.233
|% 13,69
|
|OYAYO
|3,74
|20.905.537
|% 10,65
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AKSEN
|3,81
|18.038.821
|% 8,55
|
|AVGYO
|1,52
|25.411.185
|% -11,11
|
|BUCIM
|3,42
|1.086.370
|% -10,94
|
|PKENT
|175,00
|141.701
|% -10,81
|
|YESIL
|11,34
|4.265.893
|% -10,57
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,51
|827.103.494
|% -5,27
|
|ASELS
|27,58
|654.101.559
|% -1,43
|
|GARAN
|9,55
|253.981.651
|% -6,28
|
|YKBNK
|2,32
|163.074.802
|% -5,31
|
|PETKM
|3,61
|150.990.849
|% -3,48
|
|EKGYO
|1,37
|131.519.410
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|113.564.441
|% -6,20
|
|ODAS
|1,96
|148.378.939
|% -3,92
|
|THYAO
|11,51
|827.103.494
|% -5,27
|
|YKBNK
|2,32
|163.074.802
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9947
|8,0348
|% 0,30
|
|Frank
|6,4324
|6,4712
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6537
|1,6620
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|-6,61
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|-1,47
|