***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2020 10:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Raporlar Sorumluluk Beyanı 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822573
BIST
14:29107.261
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -3.156,88
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.261
En Düşük
99.332
14:296,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:296,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0273
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:29325,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,44
|Açılış
|: 325,78
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,30
|13.007.148
|% 13,69
|
|OYAYO
|3,74
|21.907.508
|% 10,65
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,84
|21.083.471
|% 9,40
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,41
|1.153.489
|% -11,20
|
|AVGYO
|1,52
|32.191.746
|% -11,11
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,69
|925.420.041
|% -3,79
|
|ASELS
|27,80
|719.151.589
|% -0,64
|
|GARAN
|9,63
|295.776.839
|% -5,50
|
|YKBNK
|2,33
|180.991.342
|% -4,90
|
|ODAS
|1,97
|174.716.309
|% -3,43
|
|EKGYO
|1,40
|139.784.516
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|117.449.405
|% -4,65
|
|ODAS
|1,97
|174.716.309
|% -3,43
|
|THYAO
|11,69
|925.420.041
|% -3,79
|
|YKBNK
|2,33
|180.991.342
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9863
|8,0263
|% 0,20
|
|Frank
|6,4219
|6,4606
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6518
|1,6601
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,57
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-13,71
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,63
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|-1,32
|