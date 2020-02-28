***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2020 10:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Raporlar Sorumluluk Beyanı 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822576
BIST
14:26106.963
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -3.455,76
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.984
En Düşük
99.332
14:266,2202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:266,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:26325,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,56
|Açılış
|: 325,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,50
|12.920.141
|% 14,55
|
|OYAYO
|3,75
|21.718.526
|% 10,95
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|OYLUM
|3,10
|6.995.843
|% 9,16
|
|AKSEN
|3,82
|20.734.487
|% 8,83
|
|AVGYO
|1,51
|31.311.454
|% -11,70
|
|BUCIM
|3,41
|1.153.486
|% -11,20
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YESIL
|11,42
|4.559.447
|% -9,94
|
|THYAO
|11,56
|876.467.266
|% -4,86
|
|ASELS
|27,66
|704.812.481
|% -1,14
|
|GARAN
|9,59
|289.000.081
|% -5,89
|
|YKBNK
|2,32
|178.612.420
|% -5,31
|
|ODAS
|1,96
|171.068.801
|% -3,92
|
|EKGYO
|1,40
|138.507.167
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,22
|115.876.915
|% -5,43
|
|ODAS
|1,96
|171.068.801
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|178.612.420
|% -5,31
|
|THYAO
|11,56
|876.467.266
|% -4,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9839
|8,0239
|% 0,17
|
|Frank
|6,4156
|6,4542
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6514
|1,6597
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,19
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-13,78
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,66
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,25
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|-1,32
|