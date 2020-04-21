***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2020 21:15
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Hayır (No)
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21.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839679
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9814
En Düşük
6,9693
18:057,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5647
18:05377,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,02
|Açılış
|: 377,45
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5512
|8,5940
|% -0,58
|
|Frank
|7,1655
|7,2087
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.688
|0,47
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.479
|-4,90
|
|Tam
|2.484
|2.544
|-16,40
|
|Yarım
|1.210
|1.242
|-2,40
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,00
|
|B. Petrol
|19,70
|19,70
|0,04
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