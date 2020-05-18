***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDBK Fon alım satım esaslarında yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845783BIST