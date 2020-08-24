***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. nin Sermaye artışı sonrası ortaklık yapısı ve Esas Sözleşme sermaye 8 madde değişikliği imzalı hali ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870900BIST