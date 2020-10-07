***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2020 12:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Mert Serbest Özel Fon izahname ve SPK izin yazısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879015
BIST
13:351.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:357,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0622
|Açılış
|: 7,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:359,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:35477,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,71
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:33
|VKING
|6,71
|3.908.638
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.159
|% 9,99
|
|DYOBY
|12,00
|24.908.730
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.732.424
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,02
|1.033.461.505
|% -1,27
|
|ODAS
|3,41
|1.015.978.009
|% 4,28
|
|ASELS
|18,60
|504.086.889
|% 0,32
|
|SISE
|6,83
|375.506.869
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,72
|351.111.793
|% 2,26
|
|ODAS
|3,41
|1.015.978.009
|% 4,28
|
|GARAN
|7,02
|1.033.461.505
|% -1,27
|
|ZOREN
|2,72
|351.111.793
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|241.135.296
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|119.616.877
|% 8,00
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8537
|7,8594
|% 0,79
|
|Euro
|9,2312
|9,2388
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0877
|10,1383
|% 0,81
|
|Frank
|8,5365
|8,5879
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0912
|2,1016
|% 0,92
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,51
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,30
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,56
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,86
|