***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.10.2020 15:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
ARSLAN SERBEST FON İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879905
BIST
15:371.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:377,9254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0436
|Açılış
|: 7,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:379,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:37483,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,56
|Açılış
|: 483,12
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:37
|UTPYA
|18,37
|10.267.083
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.008.844
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.902.409
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.833
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|636.581
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.435.484
|% -9,92
|
|PETKM
|4,50
|1.045.447.737
|% 2,27
|
|SISE
|6,75
|956.405.940
|% 0,90
|
|ASELS
|18,21
|867.039.787
|% -1,89
|
|TUPRS
|82,15
|740.165.022
|% 2,37
|
|TKNSA
|9,23
|578.051.041
|% -5,24
|
|PETKM
|4,50
|1.045.447.737
|% 2,27
|
|IHLAS
|1,13
|230.292.661
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,30
|229.443.297
|% 4,00
|
|YGYO
|1,16
|191.974.209
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,69
|264.803.670
|% 0,60
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9204
|7,9254
|% 0,55
|
|Euro
|9,3238
|9,3295
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,1910
|10,2421
|% 0,35
|
|Frank
|8,5915
|8,6432
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1054
|2,1160
|% 0,47
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|11,06
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.193
|3.242
|40,00
|
|Tam
|3.177
|3.255
|35,36
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,55
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|0,87
|
Seans Raporu
15:37
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15:48USAK
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 786, 147 adet işlem
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Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 13, 221.00 milyon TL de
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15:47PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 486, 337 adet işlem
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15:46YONGA
Yüzde 6.50 oranında artışla 37.70 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 758 adet işlem
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15:45IEYHO
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 402, 615 adet işlem