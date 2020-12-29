***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2020 14:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
v Deniz Portföy Reyhan Serbest Özel Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895400
BIST
14:501.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
14:507,3745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0637
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
14:509,0346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
14:50444,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,88
|Açılış
|: 444,96
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ARZUM
|24,86
|22.595.204
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|6.432.427
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.851.981
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|61.050.284
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|73,30
|1.694.162.229
|% 4,12
|
|THYAO
|12,92
|1.207.151.376
|% 2,38
|
|KARTN
|100,40
|739.544.887
|% -2,90
|
|SASA
|20,72
|707.721.458
|% 6,37
|
|KARSN
|3,27
|695.877.400
|% 4,14
|
|KARSN
|3,27
|695.877.400
|% 4,14
|
|GSDHO
|2,48
|429.280.183
|% 1,22
|
|TSKB
|1,80
|258.289.208
|% -1,64
|
|SKBNK
|1,54
|221.408.207
|% -1,91
|
|ODAS
|3,88
|501.900.367
|% 1,31
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3694
|7,3745
|% -0,86
|
|Euro
|9,0263
|9,0346
|% -0,66
|
|Sterlin
|9,9238
|9,9736
|% -0,42
|
|Frank
|8,2775
|8,3273
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% -0,89
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,19
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-32,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|-38,10
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|-18,43
|
|Çeyrek
|712
|728
|-9,22
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,67
|