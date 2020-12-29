***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2020 14:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
SPK izin yazısı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895401
BIST
14:461.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
14:467,3770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0612
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
14:469,0359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0587
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
14:46445,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,49
|Açılış
|: 445,36
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ARZUM
|24,86
|22.589.685
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.848.908
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|6.066.915
|% 9,99
|
|BERA
|17,51
|61.047.395
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,65
|1.678.864.668
|% 3,20
|
|THYAO
|12,91
|1.203.406.431
|% 2,30
|
|KARTN
|100,50
|736.892.232
|% -2,80
|
|SASA
|20,72
|706.464.409
|% 6,37
|
|KARSN
|3,27
|695.014.870
|% 4,14
|
|KARSN
|3,27
|695.014.870
|% 4,14
|
|GSDHO
|2,48
|426.511.883
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,55
|221.141.984
|% -1,27
|
|TSKB
|1,80
|240.209.812
|% -1,64
|
|ODAS
|3,88
|500.847.671
|% 1,31
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3703
|7,3742
|% -0,86
|
|Euro
|9,0248
|9,0323
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,9252
|9,9749
|% -0,41
|
|Frank
|8,2761
|8,3260
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,91
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,24
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-32,00
|
|Tam
|2.938
|3.012
|-37,06
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|-17,93
|
|Çeyrek
|712
|729
|-8,96
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,65
|
Seans Raporu
14:44
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14:56SASA
Yüzde 6.37 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 221, 617 adet işlem
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14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.38 ) 1, 296
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14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, CMBTN, KRONT, CASA, SNKRN, CLEBI, BERA, ORMA, YAPRK, SILVR
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14:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FORMT, DAGHL, ISATR
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14:55
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