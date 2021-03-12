***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.03.2021 08:49
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatrım Fonu İçtüzüğü ve SPK İzin Yazısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917771
BIST
10:061.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.559
En Düşük
1.552
10:067,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0889
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
10:069,0398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
10:06416,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,65
|Açılış
|: 416,07
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,91
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler10:06
|TRILC
|17,71
|7.438.359
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|SRVGY
|139,00
|3.933.005
|% 9,97
|
|INVEO
|155,70
|1.448.944
|% 9,80
|
|KAPLM
|26,00
|1.369.536
|% 9,61
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|SEKUR
|34,22
|509.244
|% -5,78
|
|DIRIT
|7,50
|175.515
|% -5,66
|
|IDEAS
|56,50
|117.972
|% -5,36
|
|ULUSE
|60,00
|207.826
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,31
|66.697.873
|% -0,43
|
|SASA
|44,50
|58.344.198
|% -0,89
|
|KERVT
|6,65
|52.406.764
|% 5,39
|
|GARAN
|8,99
|51.732.151
|% 0,33
|
|SOKM
|13,02
|46.049.481
|% 3,25
|
|EKGYO
|2,31
|66.697.873
|% -0,43
|
|KERVT
|6,65
|52.406.764
|% 5,39
|
|SKBNK
|1,38
|9.820.008
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|18.550.382
|% 0,74
|
|GSDHO
|2,46
|14.838.497
|% -3,53
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5621
|7,5648
|% 1,19
|
|Euro
|9,0328
|9,0398
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,5228
|10,5756
|% 0,89
|
|Frank
|8,1240
|8,1729
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0107
|2,0208
|% 1,17
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-13,71
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,40
|