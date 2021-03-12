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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.03.2021 08:49



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatrım Fonu İçtüzüğü ve SPK İzin Yazısı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917771


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VAKFN 25,10 6.868.891 % 9,99  
SRVGY 139,00 3.933.005 % 9,97  
INVEO 155,70 1.448.944 % 9,80  
KAPLM 26,00 1.369.536 % 9,61  
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Dolar 7,5621 7,5648 % 1,19  
Euro 9,0328 9,0398 % 0,71  
Sterlin 10,5228 10,5756 % 0,89  
Frank 8,1240 8,1729 % 0,81  
Riyal 2,0107 2,0208 % 1,17  
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10:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 -13,71  
Altın Gr. 416 416 1,78  
Cumhuriyet 2.777 2.819 9,00  
Tam 2.752 2.824 -1,13  
Yarım 1.330 1.366 -0,55  
Çeyrek 667 683 -0,28  
Gümüş.Ons 25,68 25,72 -0,43  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,03  
B. Petrol 69,23 69,23 -0,40  
Seans Raporu 10:06
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