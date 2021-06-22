***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2021 22:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943650
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.411
En Düşük
1.394
18:058,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6785
En Düşük
8,6449
18:0510,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0173
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3514
En Düşük
10,3227
18:05495,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 495,17
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,72
En Düşük
494,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6601
|8,6785
|% 0,33
|
|Euro
|10,3259
|10,3514
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0245
|12,0848
|% -0,04
|
|Frank
|9,3777
|9,4342
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3024
|2,3140
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,45
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,04
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|0,52
|