***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.09.2021 17:15
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yedinci Serbest (döviz ) Özel Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961756
BIST
17:291.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,78
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:298,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:299,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:29487,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,98
|Açılış
|: 487,54
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,47
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:29
|YEOTK
|22,00
|247.456
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.276.896
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.611.366
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.750.356
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,38
|8.314.561
|% -6,43
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|LUKSK
|48,22
|13.367.064
|% -5,17
|
|EDATA
|13,06
|78.391.177
|% -5,16
|
|THYAO
|12,91
|1.052.880.469
|% 0,08
|
|GARAN
|9,79
|925.012.932
|% -0,71
|
|SASA
|28,34
|542.051.096
|% 0,50
|
|EREGL
|18,18
|447.436.490
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,65
|418.607.889
|% -0,65
|
|ODAS
|1,58
|304.188.653
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,75
|285.445.916
|% 7,36
|
|YKBNK
|2,61
|286.510.832
|% -1,14
|
|GARAN
|9,79
|925.012.932
|% -0,71
|
|AKYHO
|2,41
|202.212.108
|% -3,21
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2935
|8,2956
|% 0,26
|
|Euro
|9,8574
|9,8633
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,4686
|11,5261
|% 0,47
|
|Frank
|9,0508
|9,1054
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2066
|2,2176
|% 0,29
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,17
|
|Altın Gr.
|487
|488
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|-0,24
|