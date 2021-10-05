***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBB) strateji değişikliği ve unvan değişikliği duyuru metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966927BIST