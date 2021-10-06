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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.10.2021 10:20



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon İzahnamesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967280


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EMNIS 22,96 663.314 % 9,86  
KERVN 0,87 838.608 % 8,75  
KNFRT 4,91 33.271.846 % 8,15  
NUGYO 12,17 8.967.357 % 7,70  
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10:38 Alış Satış %  
Dolar 8,9289 8,9341 % 0,74  
Euro 10,3238 10,3357 % 0,42  
Sterlin 12,0904 12,1510 % 0,39  
Frank 9,5669 9,6245 % 0,57  
Riyal 2,3746 2,3865 % 0,77  
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10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 -8,97  
Altın Gr. 502 502 -0,02  
Cumhuriyet 3.305 3.355 0,00  
Tam 3.290 3.373 -1,88  
Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,44 22,48 -0,18  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,03  
B. Petrol 82,99 82,99 0,27  
Seans Raporu 10:38
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