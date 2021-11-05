***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.11.2021 15:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBB) strateji değişikliği ve unvan değişikliği tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975146
BIST
15:441.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.582
En Düşük
1.569
15:449,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0332
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:4411,1992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0270
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1841
15:44560,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,45
|Açılış
|: 560,07
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.430,10
|156.002.073
|% 8,84
|
|EUYO
|3,72
|2.966.701
|% 8,45
|
|RALYH
|8,85
|105.456.161
|% 7,80
|
|SONME
|30,60
|7.716.642
|% 7,44
|
|BASGZ
|25,24
|3.722.723
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.633.260
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,40
|34.639.302
|% -6,11
|
|RODRG
|14,16
|2.396.670
|% -5,98
|
|DARDL
|2,78
|41.737.938
|% -5,76
|
|THYAO
|17,53
|2.755.918.245
|% 3,30
|
|GARAN
|10,55
|1.617.062.416
|% 0,96
|
|TUPRS
|144,70
|718.916.624
|% 1,40
|
|KRDMD
|7,09
|518.544.424
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,09
|495.591.448
|% 1,95
|
|TSKB
|1,57
|382.804.125
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,09
|495.591.448
|% 1,95
|
|THYAO
|17,53
|2.755.918.245
|% 3,30
|
|GARAN
|10,55
|1.617.062.416
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,97
|434.682.397
|% -0,34
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7095
|9,7161
|% 0,34
|
|Euro
|11,1923
|11,1992
|% -0,24
|
|Sterlin
|13,0154
|13,0806
|% -0,29
|
|Frank
|10,5504
|10,6140
|% -0,32
|
|Riyal
|2,5800
|2,5930
|% 0,10
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,33
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.689
|3.745
|-25,00
|
|Tam
|3.688
|3.782
|-7,81
|
|Yarım
|1.782
|1.830
|-3,77
|
|Çeyrek
|894
|915
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,01
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|0,64
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:56PGSUS
Yüzde 4.33 oranında artışla 92.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 969 adet işlem
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15:55RALYH
Yüzde 7.80 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 088, 105 adet işlem
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15:54HURGZ
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 489, 688 adet işlem
-
15:53INFO
Yüzde 4.35 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 314, 073 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 1, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 15, 338.00 milyon TL de