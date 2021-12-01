***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 12:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
DenizPortföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980437
BIST
13:371.852
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 42,15
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
13:3713,2380
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -0,4331
|Açılış
|: 13,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
13:3715,0189
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -0,5076
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
13:37756,62
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -22,13
|Açılış
|: 756,62
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler13:37
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.207.370
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|198.732
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|956.152
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|4.590.988
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|9.960.313
|% -9,97
|
|KUTPO
|118,30
|145.764.869
|% -8,58
|
|BALAT
|8,91
|762.714
|% -6,99
|
|ATATP
|62,95
|14.830.963
|% -5,34
|
|GARAN
|11,68
|2.362.243.025
|% 2,28
|
|THYAO
|18,62
|1.970.267.694
|% 8,13
|
|SISE
|12,89
|1.804.092.302
|% 2,71
|
|SASA
|46,28
|1.329.029.984
|% 6,64
|
|KRDMD
|8,81
|1.096.840.225
|% 3,04
|
|YKBNK
|3,29
|812.881.560
|% 3,79
|
|GARAN
|11,68
|2.362.243.025
|% 2,28
|
|TSKB
|1,51
|247.604.326
|% 2,03
|
|SISE
|12,89
|1.804.092.302
|% 2,71
|
|KRDMD
|8,81
|1.096.840.225
|% 3,04
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2152
|13,2380
|% -3,17
|
|Euro
|14,9645
|15,0189
|% -3,27
|
|Sterlin
|17,4450
|17,5325
|% -3,75
|
|Frank
|14,2431
|14,3289
|% -3,95
|
|Riyal
|3,4926
|3,5101
|% -3,85
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|14,52
|
|Altın Gr.
|752
|752
|-26,53
|
|Cumhuriyet
|4.954
|5.029
|-32,00
|
|Tam
|4.932
|5.061
|-27,48
|
|Yarım
|2.384
|2.448
|-13,30
|
|Çeyrek
|1.196
|1.225
|-5,71
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|-0,34
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|3,30
|