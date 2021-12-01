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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.12.2021 12:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
SONME 34,12 1.207.370 % 9,99  
QNBFL 74,35 198.732 % 9,99  
COSMO 10,57 956.152 % 9,99  
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13:37 Alış Satış %  
Dolar 13,2152 13,2380 % -3,17  
Euro 14,9645 15,0189 % -3,27  
Sterlin 17,4450 17,5325 % -3,75  
Frank 14,2431 14,3289 % -3,95  
Riyal 3,4926 3,5101 % -3,85  
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13:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 14,52  
Altın Gr. 752 752 -26,53  
Cumhuriyet 4.954 5.029 -32,00  
Tam 4.932 5.061 -27,48  
Yarım 2.384 2.448 -13,30  
Çeyrek 1.196 1.225 -5,71  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 0,10  
Gümüş Gr. 9,67 9,68 -0,34  
B. Petrol 72,53 72,53 3,30  
Seans Raporu 13:37
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