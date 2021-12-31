Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

31.12.2021 16:15
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz)  Fon İzahnamesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987458


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.858
Değişim :  -0,32% |  -6,00
Açılış :  1.868  
Önceki Kapanış :  1.864  
En Yüksek
1.885 En Düşük
1.846
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 277,40 12.277.539 % 9,99  
PRKAB 62,90 250.644.207 % 9,97  
DMSAS 9,73 70.945.580 % 9,94  
MARKA 4,21 5.737.119 % 9,92  
AVTUR 2,55 6.533.605 % 9,91  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,2064 13,2241 % 0,32  
Euro 14,9746 15,1000 % 1,16  
Sterlin 17,9254 18,0153 % 1,25  
Frank 14,5097 14,5971 % 1,24  
Riyal 3,5252 3,5429 % 0,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 5,73  
Gümüş.Ons 23,18 23,20 0,12  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 0,17  
B. Petrol 78,83 78,83 -0,70  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru