***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2022 10:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992662
BIST
11:402.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,16
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.033
11:4013,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0207
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8736
En Düşük
13,7192
11:4015,7317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0731
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7457
En Düşük
15,5189
11:40806,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,62
|Açılış
|: 806,97
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler11:38
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|CELHA
|8,88
|30.582.469
|% 7,64
|
|KRDMB
|10,20
|34.800.531
|% 7,37
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,14
|40.116.000
|% -5,70
|
|IHAAS
|9,73
|1.384.544
|% -4,61
|
|YAPRK
|31,54
|25.383.278
|% -4,42
|
|HUBVC
|10,33
|11.253.992
|% -3,82
|
|KRDMD
|12,34
|2.358.859.183
|% 6,84
|
|THYAO
|26,50
|1.778.249.795
|% -0,75
|
|EREGL
|30,98
|1.382.237.495
|% 1,57
|
|GARAN
|11,74
|590.472.990
|% 0,00
|
|SISE
|14,99
|520.087.539
|% 0,60
|
|KRDMD
|12,34
|2.358.859.183
|% 6,84
|
|YKBNK
|3,72
|413.139.569
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,40
|221.424.015
|% -0,83
|
|THYAO
|26,50
|1.778.249.795
|% -0,75
|
|DOHOL
|3,08
|174.460.155
|% -0,32
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8211
|13,8388
|% 0,13
|
|Euro
|15,6891
|15,7150
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,8199
|18,9143
|% 0,58
|
|Frank
|14,9231
|15,0130
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6835
|3,7020
|% 0,35
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|8,00
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,67
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,09
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|0,74
|