***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2022 11:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992684
BIST
12:462.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -11,41
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:4613,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0365
|Açılış
|: 13,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:4615,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0588
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:46805,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 5,59
|Açılış
|: 805,95
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:46
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,34
|22.499.006
|% 8,95
|
|ORCAY
|35,60
|9.187.315
|% 7,88
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,02
|50.670.413
|% -6,08
|
|IHAAS
|9,73
|1.640.952
|% -4,61
|
|HUBVC
|10,34
|13.926.196
|% -3,72
|
|SRVGY
|91,00
|7.055.952
|% -3,50
|
|KRDMD
|12,37
|2.994.904.583
|% 7,10
|
|THYAO
|26,92
|2.377.376.101
|% 0,82
|
|EREGL
|30,84
|1.814.283.722
|% 1,11
|
|GARAN
|11,73
|781.506.655
|% -0,09
|
|SISE
|14,94
|758.192.192
|% 0,27
|
|KRDMD
|12,37
|2.994.904.583
|% 7,10
|
|YKBNK
|3,71
|541.725.499
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,39
|331.618.789
|% -1,24
|
|THYAO
|26,92
|2.377.376.101
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,09
|266.099.557
|% 0,00
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8456
|13,8573
|% 0,26
|
|Euro
|15,6996
|15,7174
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,8157
|18,9101
|% 0,56
|
|Frank
|14,9271
|15,0170
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6852
|3,7037
|% 0,40
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|7,14
|
|Altın Gr.
|806
|806
|5,27
|
|Cumhuriyet
|5.348
|5.429
|38,00
|
|Tam
|5.323
|5.458
|38,21
|
|Yarım
|2.573
|2.640
|18,48
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,09
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|1,17
|