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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.01.2022 11:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Deniz Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992684


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BIST En Aktif Hisseler12:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 61,90 293.406 % 9,95  
EMNIS 21,74 394.472 % 9,91  
BLCYT 15,34 22.499.006 % 8,95  
ORCAY 35,60 9.187.315 % 7,88  
DOBUR 109,90 3.178.308 % 7,75  
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12:46 Alış Satış %  
Dolar 13,8456 13,8573 % 0,26  
Euro 15,6996 15,7174 % 0,38  
Sterlin 18,8157 18,9101 % 0,56  
Frank 14,9271 15,0170 % 0,55  
Riyal 3,6852 3,7037 % 0,40  
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12:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 7,14  
Altın Gr. 806 806 5,27  
Cumhuriyet 5.348 5.429 38,00  
Tam 5.323 5.458 38,21  
Yarım 2.573 2.640 18,48  
Çeyrek 1.290 1.320 9,24  
Gümüş.Ons 22,58 22,61 0,12  
Gümüş Gr. 10,07 10,08 0,09  
B. Petrol 82,04 82,04 1,17  
Seans Raporu 12:46
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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