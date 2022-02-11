***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.02.2022 10:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Gümüş fon Sepeti Fonu İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001025
BIST
10:422.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,81
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.035
En Düşük
2.021
10:4213,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0271
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5686
En Düşük
13,4636
10:4215,4310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0336
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,4711
En Düşük
15,3684
10:42795,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,46
|Açılış
|: 794,97
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
795,70
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler10:40
|PKENT
|653,70
|6.823.036
|% 9,98
|
|SANEL
|12,00
|1.737.660
|% 7,53
|
|INVEO
|28,60
|28.174.994
|% 6,48
|
|POLTK
|558,90
|18.778.739
|% 6,44
|
|OYLUM
|4,69
|5.310.162
|% 6,11
|
|KLKIM
|16,37
|94.906.781
|% -9,96
|
|ORCAY
|30,74
|96.655.005
|% -9,16
|
|KAPLM
|60,20
|1.554.906
|% -8,79
|
|DAGHL
|10,92
|876.900
|% -5,86
|
|LIDFA
|4,52
|2.681.901
|% -5,83
|
|THYAO
|29,62
|475.925.525
|% -0,60
|
|EREGL
|29,18
|335.844.863
|% -0,95
|
|TUPRS
|192,50
|253.675.739
|% 1,32
|
|KRDMD
|11,90
|220.331.651
|% 0,68
|
|SISE
|13,82
|175.055.416
|% -0,72
|
|YKBNK
|4,08
|153.845.023
|% -0,49
|
|MOBTL
|1,81
|42.073.113
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,32
|52.003.646
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,90
|220.331.651
|% 0,68
|
|TSKB
|1,50
|24.212.050
|% -0,66
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5343
|13,5460
|% 0,23
|
|Euro
|15,4197
|15,4345
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,2945
|18,3862
|% 0,17
|
|Frank
|14,5576
|14,6453
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6035
|3,6216
|% 0,35
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,32
|
|Altın Gr.
|794
|795
|0,66
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,89
|90,89
|-0,52
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:54HURGZ
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 449, 839 adet işlem
-
10:53AVOD
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 871, 195 adet işlem
-
10:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 27 kaybederek (% -0.28 ) 2, 255
-
10:52
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KLKIM, ORCAY
-
10:52XU100
Endeks 2, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 3, 348.00 milyon TL de