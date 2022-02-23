***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2022 14:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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23.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak CEMİL CEM ÖNENÇ , istifa eden FATİH ARABACIOĞLU'nun yerine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003715
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