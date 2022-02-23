***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak CEMİL CEM ÖNENÇ , istifa eden FATİH ARABACIOĞLU'nun yerine atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003715BIST