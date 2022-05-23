***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.05.2022 14:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Deniz Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon Güncel İzahname'nin Tadil Metni ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031733
BIST
15:072.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
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|Açılış
|: 2.392
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,7230
15:0716,8682
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|Önceki Kapanış
|: 942,56
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955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler15:07
|IMASM
|51,55
|7.186.539
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.338.095
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.514.346
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,09
|22.980.106
|% -9,51
|
|POLTK
|641,50
|28.414.828
|% -8,75
|
|ORCAY
|18,30
|109.772.128
|% -7,15
|
|OZRDN
|9,37
|1.513.544
|% -6,30
|
|THYAO
|42,74
|2.396.805.419
|% -0,28
|
|ASELS
|23,28
|1.628.325.111
|% 2,19
|
|GARAN
|15,63
|1.456.943.473
|% -3,82
|
|SISE
|19,08
|1.314.032.609
|% -1,75
|
|SAHOL
|19,55
|1.056.995.115
|% -0,96
|
|SKBNK
|1,25
|421.921.846
|% 4,17
|
|KARSN
|5,81
|994.025.756
|% 3,20
|
|YKBNK
|4,33
|704.807.958
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,57
|396.943.077
|% -2,28
|
|GARAN
|15,63
|1.456.943.473
|% -3,82
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8132
|15,8279
|% -0,28
|
|Euro
|16,8542
|16,8682
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,8205
|19,9199
|% 0,27
|
|Frank
|16,2746
|16,3727
|% 0,34
|
|Riyal
|4,2010
|4,2221
|% -0,42
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|17,01
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,88
|
|Cumhuriyet
|6.285
|6.380
|-4,00
|
|Tam
|6.262
|6.420
|8,01
|
|Yarım
|3.027
|3.106
|3,88
|
|Çeyrek
|1.518
|1.553
|1,94
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,18
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,91
|