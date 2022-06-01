***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2022 14:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy LİYA Serbest (döviz) Özel Fon Tadil ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033841
BIST
15:132.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 28,13
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:1316,4547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0593
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4547
En Düşük
16,3733
15:1317,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0436
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
15:13968,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,66
|Açılış
|: 968,73
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:11
|OZRDN
|12,91
|2.087.407
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.742.984
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|26.132.228
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,08
|306.854.703
|% 9,28
|
|PENTA
|491,40
|67.552.523
|% 8,84
|
|PSGYO
|12,96
|235.744.359
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,86
|28.934.826
|% -8,04
|
|MEPET
|3,29
|19.953.093
|% -6,27
|
|AVTUR
|2,17
|2.114.245
|% -6,06
|
|METRO
|1,13
|70.743.770
|% -5,04
|
|THYAO
|49,62
|2.873.971.757
|% -0,56
|
|SASA
|37,96
|1.510.061.579
|% 4,06
|
|KRDMD
|14,95
|1.230.111.575
|% 1,70
|
|SISE
|21,16
|1.142.228.441
|% 0,86
|
|SAHOL
|20,92
|1.036.211.961
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,86
|871.916.810
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,75
|871.337.945
|% 3,04
|
|KARSN
|7,30
|970.802.162
|% 4,43
|
|DOHOL
|4,07
|521.529.647
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,29
|148.538.164
|% 0,78
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4455
|16,4491
|% 0,33
|
|Euro
|17,6414
|17,6616
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,6337
|20,7372
|% 0,09
|
|Frank
|17,0294
|17,1320
|% 0,01
|
|Riyal
|4,3741
|4,3960
|% 0,28
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-3,72
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-36,00
|
|Tam
|6.412
|6.571
|-31,14
|
|Yarım
|3.099
|3.179
|-15,06
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,26
|