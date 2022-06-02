***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 14:03
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Deniz Por
14:462.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,62
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:4616,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0869
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4791
En Düşük
16,3796
14:4617,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2295
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7255
En Düşük
17,4621
14:46982,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,27
|Açılış
|: 982,33
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:44
|MAGEN
|11,55
|94.190.646
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.879.233
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.105.058
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.081.859
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.512.655
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|286.569.794
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,75
|22.615.097
|% -3,85
|
|SANFM
|35,00
|10.909.046
|% -3,79
|
|AVGYO
|2,70
|14.759.569
|% -3,57
|
|THYAO
|50,00
|2.593.562.803
|% 1,50
|
|SASA
|39,90
|1.476.653.352
|% 5,78
|
|SISE
|21,10
|1.063.119.513
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,18
|977.308.252
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,67
|905.771.481
|% 2,48
|
|YKBNK
|4,84
|732.194.110
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,85
|348.189.612
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,67
|905.771.481
|% 2,48
|
|SKBNK
|1,26
|133.482.461
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,89
|352.509.388
|% 0,42
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4697
|16,4771
|% 0,52
|
|Euro
|17,6663
|17,7151
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,6097
|20,7131
|% 1,00
|
|Frank
|17,0884
|17,1914
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3774
|4,3994
|% 0,46
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,42
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.499
|6.662
|42,07
|
|Yarım
|3.141
|3.223
|20,35
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|10,18
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,09
|
Seans Raporu
14:44
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14:59HEDEF
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