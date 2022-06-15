***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 15:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
İZAHNEME DEĞİŞİKLİK TADİL METNİ VE DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037444
BIST
16:042.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,86
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:0417,2984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0338
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:0418,0230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:041.018,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,99
|Açılış
|: 1.018,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.644
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.825.473
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.802.930
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.762.659
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,56
|2.928.899.884
|% 1,49
|
|EREGL
|29,96
|2.037.405.678
|% -1,51
|
|SASA
|45,22
|1.513.245.890
|% 1,48
|
|SISE
|21,62
|1.483.966.190
|% -1,46
|
|AKBNK
|8,60
|822.578.990
|% 2,02
|
|MARTI
|1,53
|348.979.613
|% 9,29
|
|TSKB
|2,08
|390.165.975
|% -5,45
|
|YKBNK
|4,69
|626.782.863
|% 1,52
|
|ISCTR
|4,76
|564.571.305
|% -0,83
|
|AKBNK
|8,60
|822.578.990
|% 2,02
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2912
|17,3081
|% 0,25
|
|Euro
|18,0097
|18,0288
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8020
|20,9064
|% 0,70
|
|Frank
|17,2193
|17,3231
|% 0,26
|
|Riyal
|4,5951
|4,6182
|% 0,13
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|22,85
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|14,36
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.888
|72,00
|
|Tam
|6.754
|6.858
|70,00
|
|Yarım
|3.316
|3.354
|34,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,38
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18TUCLK
Yüzde 4.84 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 629, 607 adet işlem
-
16:17MEGAP
Yüzde 5.86 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 544, 723 adet işlem
-
16:17MEGAP
Yüzde 5.86 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 544, 723 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 65 artarak (% 0.17 ) 2, 762
-
16:16XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 22, 824.00 milyon TL de