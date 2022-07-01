***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 16:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy ARMUT Serbest (döviz) Özel Fon İzahname Tadil ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040721
BIST
16:222.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 44,16
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.451
En Düşük
2.400
16:2216,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0611
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
16:2217,4394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0880
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4136
16:22966,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,99
|Açılış
|: 966,94
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ISSEN
|28,16
|60.140.236
|% 10,00
|
|OZKGY
|6,03
|42.127.578
|% 9,44
|
|OZKGY
|6,03
|42.127.578
|% 9,44
|
|KOZAL
|185,50
|1.191.751.299
|% 9,12
|
|KMPUR
|34,00
|86.200.625
|% 8,97
|
|RTALB
|6,97
|114.665.174
|% -6,57
|
|GLRYH
|3,20
|37.034.228
|% -6,16
|
|OYAYO
|8,17
|2.604.152
|% -5,22
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|EGPRO
|34,38
|14.579.936
|% -4,07
|
|THYAO
|49,28
|4.383.703.624
|% 5,30
|
|SISE
|21,34
|1.501.489.815
|% -0,74
|
|KOZAL
|185,50
|1.191.751.299
|% 9,12
|
|EREGL
|27,18
|1.013.943.508
|% 0,15
|
|TUPRS
|270,70
|860.264.752
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,45
|509.555.658
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,66
|296.320.088
|% 0,76
|
|ODAS
|2,91
|315.858.854
|% 0,69
|
|THYAO
|49,28
|4.383.703.624
|% 5,30
|
|ISCTR
|4,55
|344.179.475
|% 3,88
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7492
|16,7618
|% 0,38
|
|Euro
|17,4235
|17,4493
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,0499
|20,1504
|% -1,08
|
|Frank
|17,3333
|17,4377
|% -0,43
|
|Riyal
|4,4521
|4,4744
|% 0,38
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,46
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.565
|-26,00
|
|Tam
|6.461
|6.552
|-38,00
|
|Yarım
|3.162
|3.204
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.601
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,66
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,31
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,81
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35IPEKE
Yüzde 6.78 oranında artışla 17.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 328, 652 adet işlem
-
16:34KIMMR
Yüzde 5.59 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 816, 457 adet işlem
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 62 artarak (% 1.86 ) 2, 173
-
16:33
PGSUS, KOZAA, KMPUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33
DAGHL, POLHO, KFEIN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında