***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 14:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Deniz Portföy Birinci Serbest (TL) Özel Fon-İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047319
BIST
14:522.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,94
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
14:5217,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 17,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
14:5218,0962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0353
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
14:52987,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,06
|Açılış
|: 987,07
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
987,42
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler14:52
|KLRHO
|16,28
|35.701.364
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|SUMAS
|69,00
|192.777
|% 9,09
|
|UFUK
|92,70
|5.431.638
|% -6,27
|
|IZFAS
|2,62
|3.338.460
|% -4,73
|
|CLEBI
|301,90
|16.206.389
|% -4,55
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|ORCAY
|17,97
|96.386.272
|% -3,59
|
|THYAO
|51,60
|1.634.654.594
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.125.430.425
|% 1,32
|
|SAHOL
|19,95
|593.334.988
|% 3,69
|
|ODAS
|3,71
|473.669.897
|% 0,54
|
|KCHOL
|36,30
|440.558.381
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,38
|183.071.233
|% 4,55
|
|ODAS
|3,71
|473.669.897
|% 0,54
|
|EKGYO
|3,04
|354.389.126
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,79
|301.753.139
|% 3,84
|
|IEYHO
|0,82
|57.706.167
|% 5,13
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7521
|17,7617
|% 0,29
|
|Euro
|18,0816
|18,0962
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,1630
|21,2692
|% -0,19
|
|Frank
|18,3197
|18,4300
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7109
|4,7345
|% 0,20
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|9,25
|
|Altın Gr.
|985
|986
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|18,00
|
|Tam
|6.657
|6.715
|-47,00
|
|Yarım
|3.244
|3.286
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,51
|
Seans Raporu
14:52
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-
15:07GWIND
Yüzde 6.70 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 623, 557 adet işlem
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15:06EGEPO
Yüzde 5.90 oranında artışla 11.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 550 adet işlem
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15:05AKFGY
Yüzde 4.85 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 054, 530 adet işlem
-
15:04KRGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 711 adet işlem
-
15:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, TKFEN, KOZAA