***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2022 12:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Deniz Portföy Kuzeyyıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067341
BIST
12:373.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 16,31
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
12:3718,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
12:3718,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
12:371.023,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.023,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KRONT
|53,65
|46.293.079
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|45.803.657
|% 9,97
|
|HEKTS
|69,20
|1.355.050.852
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|27.951.532
|% 9,92
|
|CEMTS
|38,14
|189.392.825
|% 9,79
|
|INFO
|8,69
|121.834.002
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.714.664
|% -9,91
|
|ULUFA
|4,00
|10.101.646
|% -3,61
|
|RODRG
|36,00
|2.819.341
|% -3,23
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|THYAO
|84,40
|2.725.956.753
|% -0,35
|
|SASA
|87,80
|2.312.469.433
|% 3,05
|
|ASELS
|32,10
|1.561.839.209
|% 2,10
|
|HEKTS
|69,20
|1.355.050.852
|% 9,93
|
|EREGL
|30,48
|976.953.229
|% 0,53
|
|EKGYO
|4,28
|501.222.345
|% -0,47
|
|ODAS
|7,48
|673.216.988
|% 2,89
|
|YKBNK
|8,09
|639.094.257
|% -0,61
|
|KRDMD
|12,81
|763.703.935
|% 0,95
|
|AKBNK
|12,76
|746.215.565
|% -1,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5833
|18,5910
|% 0,04
|
|Euro
|18,2179
|18,2211
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,7746
|20,8788
|% 0,53
|
|Frank
|18,6932
|18,8058
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,22
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.864
|6.921
|-10,00
|
|Yarım
|3.344
|3.384
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|0,09
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|0,45
|