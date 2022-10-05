Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.10.2022 12:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Deniz Portföy Kuzeyyıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon  izahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067341


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:373.570
Değişim :  0,46% |  16,31
Açılış :  3.564  
Önceki Kapanış :  3.554  
En Yüksek
3.581 En Düşük
3.549
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 53,65 46.293.079 % 9,98  
ORGE 16,87 45.803.657 % 9,97  
HEKTS 69,20 1.355.050.852 % 9,93  
ACSEL 58,75 27.951.532 % 9,92  
CEMTS 38,14 189.392.825 % 9,79  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5833 18,5910 % 0,04  
Euro 18,2179 18,2211 % 0,18  
Sterlin 20,7746 20,8788 % 0,53  
Frank 18,6932 18,8058 % 0,07  
Riyal 4,9301 4,9548 % 0,05  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.712 -1,22  
Altın Gr. 1.024 1.024 1,51  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.864 6.921 -10,00  
Yarım 3.344 3.384 -4,00  
Çeyrek 1.675 1.691 -3,00  
Gümüş.Ons 20,75 20,78 0,11  
Gümüş Gr. 12,42 12,44 0,09  
B. Petrol 94,87 94,87 0,45  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru