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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.10.2022 12:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 3,31 147.891.707 % 9,97  
GOZDE 11,27 149.709.341 % 9,95  
KMPUR 65,70 165.776.984 % 9,50  
HKTM 53,05 63.435.197 % 8,71  
GSDDE 5,37 38.467.185 % 8,70  
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13:09 Alış Satış %  
Dolar 18,5793 18,5838 % -0,23  
Euro 18,3821 18,3973 % 0,19  
Sterlin 20,8861 20,9908 % -0,47  
Frank 18,8237 18,9371 % 0,04  
Riyal 4,9283 4,9530 % 0,04  
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13:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 -0,83  
Altın Gr. 1.024 1.024 -0,92  
Cumhuriyet 6.846 6.950 38,00  
Tam 6.872 6.925 -19,00  
Yarım 3.349 3.384 -10,00  
Çeyrek 1.677 1.693 -4,00  
Gümüş.Ons 20,53 20,56 -0,10  
Gümüş Gr. 12,24 12,25 -0,09  
B. Petrol 93,26 93,26 -0,11  
Seans Raporu 13:09
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