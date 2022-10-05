***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2022 12:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Bakham Serbest (Döviz) Özel Fon izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067342
BIST
13:093.531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 46,97
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.539
En Düşük
3.508
13:0918,5838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0434
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
13:0918,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
13:091.025,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.025,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.023,99
BIST En Aktif Hisseler13:09
|AKENR
|3,31
|147.891.707
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|149.709.341
|% 9,95
|
|KMPUR
|65,70
|165.776.984
|% 9,50
|
|HKTM
|53,05
|63.435.197
|% 8,71
|
|GSDDE
|5,37
|38.467.185
|% 8,70
|
|INFO
|9,65
|6.899.538
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|8.248.472
|% -9,94
|
|ATSYH
|118,00
|4.347.345
|% -6,27
|
|EKIZ
|13,99
|697.904
|% -6,04
|
|MMCAS
|4,76
|200.029
|% -5,74
|
|THYAO
|83,65
|2.986.848.394
|% -1,36
|
|SISE
|29,00
|2.526.537.452
|% 2,26
|
|SASA
|85,10
|2.179.573.597
|% 2,84
|
|EKGYO
|4,33
|1.375.413.893
|% 2,61
|
|YKBNK
|8,13
|1.326.334.660
|% 4,10
|
|EKGYO
|4,33
|1.375.413.893
|% 2,61
|
|YKBNK
|8,13
|1.326.334.660
|% 4,10
|
|DOHOL
|5,23
|589.896.304
|% 2,35
|
|ZOREN
|4,52
|501.246.918
|% -4,64
|
|ISCTR
|8,31
|822.500.252
|% 2,21
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5793
|18,5838
|% -0,23
|
|Euro
|18,3821
|18,3973
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8861
|20,9908
|% -0,47
|
|Frank
|18,8237
|18,9371
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,04
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,83
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|38,00
|
|Tam
|6.872
|6.925
|-19,00
|
|Yarım
|3.349
|3.384
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,26
|93,26
|-0,11
|