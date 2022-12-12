***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 14:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Deniz Portföy Gizem Serbest (Döviz) Özel Fon - İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086615
BIST
16:145.192
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 186,86
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:1418,6461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:1419,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0765
|Açılış
|: 19,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:141.072,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.072,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:12
|POLTK
|1.272,70
|30.971.148
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|76.990.228
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.995.793
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|154.764.115
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,15
|127.197.166
|% -6,75
|
|IDEAS
|47,96
|63.076.201
|% -5,59
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|IDGYO
|4,87
|19.456.352
|% -3,56
|
|THYAO
|143,20
|8.486.786.265
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,02
|7.435.600.455
|% 2,29
|
|ASELS
|57,60
|5.844.256.611
|% 7,66
|
|YKBNK
|11,64
|4.255.759.584
|% 2,56
|
|EREGL
|41,46
|4.250.222.093
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,84
|3.927.605.936
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,82
|1.068.170.558
|% 6,02
|
|YKBNK
|11,64
|4.255.759.584
|% 2,56
|
|ISCTR
|11,20
|3.474.569.560
|% 5,96
|
|TSKB
|4,22
|1.287.662.954
|% 6,57
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6281
|18,6579
|% 0,09
|
|Euro
|19,7020
|19,7127
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,8333
|22,9478
|% 0,23
|
|Frank
|19,9080
|20,0279
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,01
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,10
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.073
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.227
|7.275
|10,00
|
|Yarım
|3.500
|3.557
|5,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|-0,26
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27IHGZT
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 107, 479 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 214, 48 artarak (% 4.00 ) 5, 570
-
16:26XU100
Endeks 5, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 65 üstünde . İşlem hacmi 104, 733.00 milyon TL de
-
16:26PRKME
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 577, 883 adet işlem
-
16:25ARSAN
Yüzde 7.76 oranında artışla 10.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 804, 297 adet işlem