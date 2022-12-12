***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 15:03
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Deniz Portföy Mer Serbest (Döviz) Özel Fon - İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086617
BIST
16:535.206
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 200,63
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:5318,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:5319,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0896
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7247
En Düşük
19,5838
16:531.072,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.072,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KOZAL
|466,80
|1.984.173.920
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|78.031.437
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.303.621
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.156.897
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.059.168
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,00
|142.727.572
|% -7,02
|
|MRGYO
|4,91
|79.120.582
|% -4,84
|
|KAPLM
|116,00
|22.101.008
|% -4,45
|
|IDEAS
|48,60
|66.250.307
|% -4,33
|
|THYAO
|143,20
|8.887.307.126
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,14
|7.692.232.749
|% 2,59
|
|ASELS
|57,25
|6.104.237.362
|% 7,01
|
|EKGYO
|7,96
|4.885.015.278
|% 5,29
|
|YKBNK
|11,82
|4.483.228.560
|% 4,14
|
|EKGYO
|7,96
|4.885.015.278
|% 5,29
|
|SKBNK
|2,84
|1.150.440.694
|% 6,77
|
|YKBNK
|11,82
|4.483.228.560
|% 4,14
|
|ISCTR
|11,36
|3.714.917.624
|% 7,47
|
|TSKB
|4,26
|1.374.443.721
|% 7,58
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6410
|18,6477
|% 0,04
|
|Euro
|19,7182
|19,7247
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,8617
|22,9763
|% 0,36
|
|Frank
|19,9205
|20,0405
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,47
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.303
|-28,00
|
|Tam
|7.231
|7.278
|13,00
|
|Yarım
|3.502
|3.558
|6,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,51
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,06
|0,02
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|0,11
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08ZPT10
Yüzde 7.60 oranında artışla 38.49 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 436 adet işlem
-
17:07ISCTR
Yüzde 7.19 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 174, 331 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 5, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 01 üstünde . İşlem hacmi 112, 196.00 milyon TL de
-
17:06TSKB
Yüzde 7.83 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 076, 426 adet işlem
-
17:05MAGEN
Yüzde 7.18 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 786, 723 adet işlem