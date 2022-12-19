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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.12.2022 15:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088415


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BIST En Aktif Hisseler15:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UMPAS 5,00 2.378.095 % 287,60  
SKBNK 3,52 1.091.338.403 % 10,00  
OTTO 80,30 1.556.702 % 10,00  
DOHOL 10,02 2.026.185.688 % 9,99  
PLTUR 13,32 2.668.755 % 9,99  
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15:38 Alış Satış %  
Dolar 18,6504 18,6542 % 0,01  
Euro 19,7952 19,8033 % 0,19  
Sterlin 22,6553 22,7689 % 0,18  
Frank 19,9298 20,0498 % 0,18  
Riyal 4,9440 4,9688 % -0,01  
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15:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 2,17  
Altın Gr. 1.076 1.076 1,26  
Cumhuriyet 7.221 7.330 5,00  
Tam 7.257 7.305 47,00  
Yarım 3.515 3.571 23,00  
Çeyrek 1.763 1.785 11,00  
Gümüş.Ons 23,17 23,21 -0,02  
Gümüş Gr. 13,91 13,92 -0,01  
B. Petrol 79,86 79,86 0,82  
Seans Raporu 15:38
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