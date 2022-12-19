***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2022 15:30
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
DENİZ PORTFÖY DEMİR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON-KURULUŞ İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088422
BIST
15:365.374
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 159,55
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.380
En Düşük
5.268
15:3618,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:3619,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0379
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
15:361.075,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.075,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler15:36
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.091.052.080
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.653.970
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.629.789.948
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|20.992.284
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.977.772
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.862.788
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,96
|761.024.764
|% -9,56
|
|YKBNK
|12,71
|10.050.035.886
|% 8,17
|
|PETKM
|19,77
|7.230.401.519
|% 3,08
|
|ISCTR
|13,54
|4.804.359.148
|% 8,93
|
|THYAO
|143,60
|4.799.791.519
|% 3,09
|
|AKBNK
|20,42
|4.586.646.024
|% 9,49
|
|YKBNK
|12,71
|10.050.035.886
|% 8,17
|
|EKGYO
|8,33
|3.313.544.441
|% 1,34
|
|PETKM
|19,77
|7.230.401.519
|% 3,08
|
|ISCTR
|13,54
|4.804.359.148
|% 8,93
|
|SKBNK
|3,52
|1.091.052.080
|% 10,00
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6504
|18,6542
|% 0,01
|
|Euro
|19,7952
|19,8033
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6399
|22,7534
|% 0,11
|
|Frank
|19,9230
|20,0430
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,05
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|1,26
|
|Cumhuriyet
|7.221
|7.330
|5,00
|
|Tam
|7.257
|7.305
|47,00
|
|Yarım
|3.515
|3.571
|23,00
|
|Çeyrek
|1.763
|1.785
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|0,82
|
Seans Raporu
15:36
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15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 3 artarak (% 3.56 ) 4, 719
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PLTUR, SKBNK, GARAN, HALKB, SANEL, VAKBN, OTTO, CUSAN
-
15:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, VKING, OZSUB, IDGYO
-
15:51
ISGYO, ALBRK, LIDER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:51
EUHOL, RALYH, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında