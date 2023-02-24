***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşu ve katılma paylarının ihracına yönelik ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 4/115 sayılı Karar Organı toplantısında onaylanmıştır. Fonun iç tüzüğü 23 Şubat 2023 tarih, 10776 Nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116860BIST