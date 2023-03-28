***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ .A.Ş. SERMAYE ve KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUMUZ SERMAYE PİYASA KURULU TARAFINDAN 27.03.2023 TARİH 12233903-350.05.01-E.35249 SAYILI YAZI İLE SERMAYE ARTIŞI 17.000.000 TL DEN 40.000.000 TL YE ve KAYITLI SERMAYE TAVANININ 50.000.000 TL DEN 85.000.000 TL YE ARTIRILMASI AMACIYLA , ŞİRKETİMİZ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8 MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128598BIST