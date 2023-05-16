***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Anatolia Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ve İzin Yazısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151719BIST