***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.05.2023 17:31
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy ORS Serbest Özel Fon İzin Yazısı ve İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151720
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0772
|Açılış
|: 75,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 75,2300
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0773
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3600
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:5915,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,23
|Açılış
|: 15,01
|
|Önceki Kapanış
|: 15,24
|
15,42
En Düşük
15,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7142
|19,7315
|% 0,39
|
|Euro
|21,4282
|21,4407
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,5637
|24,6868
|% 0,04
|
|Frank
|21,9314
|22,0635
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2441
|5,2704
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-20,61
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.267
|-8,12
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.444
|4.607
|-64,00
|
|Çeyrek
|2.215
|2.296
|-40,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,02
|-0,22
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,14
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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