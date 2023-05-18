***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi, SPK İzin Yazısı ve Yatırımcı Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152443BIST